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هذه حصيلة الايقافات بقبلّي اثر أحداث الشغب الأخيرة

2021/01/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي سليم زعيبي، بأنه تم خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 جانفي الجاري، إيقاف 6 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 19 و30 سنة من قبل اعوان الامن والحرس الوطني بكل من معتمدية سوق الاحد وقبلي المدينة، وذلك على خلفية تعمدهم الغلق المدبر للطريق وخرق حظر الجولان، علاوة على احداث الهرج والتشويش بالطريق العام، وقد تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم واحالتهم على المجلس الجناحي بقبلي.

وأشار الزعيبي في ذات السياق إلى أنه، تم توجيه تهم مماثلة لعدد من القصر الذين تم تركهم في حالة سراح وإحالتهم على قاضي الطفولة، وتم كذلك خلال نفس الليلة ايقاف 8 أشخاص بتهمة خرق حظر الجولان دون احداث الشغب وابقاؤهم في حالة سراح الى حين عرضهم على القضاء.

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