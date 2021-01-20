تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المنستير

سجّلت ولاية المنستير 5 وفيات جديدة 125 إصابة و107 حالات تعاف، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات منذ جوان 2020 وإلى غاية 19 جانفي الجاري إلى 251 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع الإصابات منذ مارس 2020 وإلى غاية 19 جانفي 11 ألفا و452 إصابة، مقابل تعافي 7634 حالة خلال ذات الفترة، حسب آخر حصيلة محيّنة أمس الثلاثاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة (125) حسب المعتمديات إلى 35 إصابة بالمنستير، و15 إصابة بالمكنين، و15 إصابة بالساحلين، و12 إصابة بقصيبة المديوني، و10 إصابات بالوردانين، و10 إصابات بطبلبة، و7 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات ببنبلة، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالبقالطة، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بزرمدين، و9 إصابات غير محدد مكانها.

هذا واستكمل 44 ألفا و800 شخصا فترة الحجر الصحي، في حين يواصل 10 آلاف و994 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو هم تحت المتابعة الصحية، ولا تزال 3567 حالة حاملة للفيروس منها 65 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

ولاية صفاقس

يتواصل في ولاية صفاقس ارتفاع نسق الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” وعدد المتعافين منه في الآن ذاته، حيث بلغ عدد حالات الوفاة المسجلة بتاريخ أمس الثلاثاء 8 وفيات، وعدد حالات التعافي 321 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الإيجابية 109 حالات من مجموع 488 تحليلا منجزا بما يمثل تراجعا طفيفا في الإصابات، وفق التحيين الأخير للحالة الوبائية في ولاية صفاقس الصادر اليوم الأربعاء

وارتفع بناء على هذه الوضعية الجديدة إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة إلى الآن 414 حالة وفاة والعدد الجملي للحالات الإيجابية 17934 حالة وعدد حالات الشفاء 14662 حالة.

ويقيم حاليا في قسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس والمستشفى الميداني العسكري بطينة 17 مصابا بالفيروس وبقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 133 مصابا وبالمصحات الخاصة 116 مصابا.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة امس الثلاثاء حالتي وفاة بمعتمدية وادي الليل، و15 اصابة جديدة، اليوم الاربعاء، توزّعت بين منوبة، والجديدة، ووادي الليل، والبطان، وطبربة، وبذلك يرتفع عدد الحالات النشيطة بالجهة إلى 477 حالة منها 474 محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

هذا وسجّلت الجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم 4401 اصابة بفيروس “كورونا”، و236 حالة وفاة، و3688 حالة شفاء.

ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 5 حالات وفاة بسبب فيروس “كورونا”، و164 إصابة جديدة، منها 157 حالة محليّة، فضلا عن رصد 131 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 214 حالة وفاة، والاصابات إلى 5583 إصابة، وحالات الشفاء الى 4264 حالة شفاء.

وتوزّعت الاصابات الجديدة، الى 60 اصابة بجزيرة جربة، منها 39 اصابة بجربة ميدون، و25 اصابة بحومة السوق، و5 اصابات بأجيم، فيما توزعت بقية الاصابات الى 23 إصابة ببن قردان، و21 بجرجيس، و16 بمدنين الجنوبية، و13 بمدنين الشمالية، و8 ببني خداش، و7 بسيدي مخلوف.

وارتفع مجموع المصابين العاملين في القطاع الصحي، إلى 179 إصابة منذ ظهور الوباء، بعد تسجيل اصابتين جديدتين، فيما ارتفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 192 اصابة بتسجيل اصابتين جديدتين.

في المقابل، توزّعت حالات الشفاء على جربة ميدون بـ47 حالة شفاء، وبن قردان بـ41 حالة، وحومة السوق بـ18 حالة، ومدنين الشمالية بـ9 حالات، والجنوبية بـ8 حالات، وجرجيس بـ6 حالات شفاء، واجيم بحالتي شفاء (02).

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 107 حالات شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 4018 إصابة، منها 2852 حالة شفاء، و134 حالة وفاة.

وتتوزّع الاصابات الجديدة، الى معتمديات سوق الجديد بـ3 ، وجلمة بـ3 والمزونة بـ8 إصابات، وبئر الحفي 5 إصابات، والرقاب بـ15 إصابة، والمكناسي بـ6 إصابات، وسيدي بوزيد الشرقية بـ12 إصابة، والسبالة 3 إصابات، وسيدي بوزيد الغربية بـ31 إصابة، وسيدي علي بن عون إصابة واحدة، واولاد حفوز 10 إصابات.

ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجدّ، بـوفاة 7 مصابين، على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ293 عينة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 141 حالة وفاة.

وكشفت نفس النتائج، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت حسب الدوائر الصحية، إلى 61 بالمهدية، و29 بسيدي علوان، و19 بقصور الساف، و15 بالجم، بالإضافة إلى 6 إصابات بكل من ملولش وهبيرة، و3 بالشابة، وإصابة واحدة (01) بدائرتي أولاد الشامخ والسواسي.

وتجاوز إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة، 6000 إصابة، منها 4031 حالة شفاء و1829 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية بن عروس

سجّلت ولاية بن عروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و111 إصابة جديدة و84 حالة تعاف، وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7675 منها 297 حالة وفاة و6747 حالة شفاء.

هذا ويبلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى الجهوي بالياسمينات 46 مصابا، يتوزعون على 18 مصابا بقسم الاستعجالي، و20 بقسم الطب الباطني، و8 بقسم الإنعاش.

ولاية القيروان

سجلت ولاية القيروان 88 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الاخيرة وذلك على إثر اجراء 356 تحليلا من بينها 153 تحليلا مخبريا و 203 تحاليل سريعة، ولم يتم في المقابل تسجيل أية حالة وفاة منذ يومين.

وتوزّعت الاصابات الجديدة المسجّلة حسب المعتمديات إلى 26 إصابة بالقيروان المدينة، و23 ببوحجلة، و16 بالسبيخة، و10 بالعلا، و7 بنصر الله، واصابتان بكل من الوسلاتية وحفوز، وإصابة واحدة بالشبيكة.

هذا وبلغت نسبة الإيواء بقسم الإنعاش بمستشفى ابن الجزار طاقتها القصوى (5 مرضى)، في حين يضم قسم “كوفيد” 20 مصابا بالفيروس، و14 يشتبه في اصابتهم يشتبه في اصابتهم، في حين يأوي المستشفى الجهوي بحفوز مصابا وحيدا بالفيروس.

ولاية سليانة

سجلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و12 إصابة مؤكدة لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 102 حالة وفاة و2424 حالة مؤكدة منها 225 حالة في صفوف مهنيي الصحة، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري 198 حالة، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 14 حالة من بينها حالتان في الإنعاش و12 حالة بالمستشفيات المحلية.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات ( 2 في تطاوين الشمالية وواحدة في الصمار) ناجمة عن فيروس “كورونا”، و32 اصابة جديدة بالفيروس توزعت الى 14 في تطاوين الشمالية، و9 في تطاوين الجنوبية، و3 في كل من غمراسن وذهيبة، وحالتين في رمادة، وحالة واحدة في البئر الاحمر، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 2045 اصابة منها 121 حالة وفاة.

ويخضع حاليا 325 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، ويخضع 11 مصابا للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصاب في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة و5 مصابين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.