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وزير الصحة يتابع تقدم تركيز تجهيزات طبية من بينها 26 سرير إنعاش بالمستشفى الميداني بالمنزه

2021/01/20 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أدى وزير الصحة فوزي مهدي عشية اليوم الأربعاء زيارة إلى المستشفى الميداني بالمركب الرياضي بالمنزه لمتابعة تقدم عملية تركيز تجهيزات ومعدات طبية خاصة بالإحاطة بمرضى فيروس كورونا من بينها 26 سرير إنعاش، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وأكد فوزي مهدي حرص وزارة الصحة على استغلال هذه الأسرة خلال الأيام القريبة القادمة، مذكرا بالجهود المتواصلة لمزيد الترفيع في طاقة وقدرات الإيواء الخاصة بمرضى كوفيد-19 بكل أقسام الإنعاش بمختلف الأقطاب الاستشفائية.
يذكر أن المستشفى الميداني بالمركب الرياضي بالمنزه كان قد انطلق في نشاطه في سبتمبر الماضي بطاقة استيعاب تحتوي على 86 سريرا مجهزا بآلات تنفس من أجل معاضدة جهود المستشفيات في رعاية المرضى.

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