قبلي: تسجيل 4 حالات وفاة و36 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد باأه قد تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 163 حالة منها 162 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان من السنة الماضية .

وذكر الحداد في تصريح اليوم االخميس لــ(وات) أنه قد تم ايضا تسجيل 36 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت يوم امس الاربعاء على الادارة الجهوية للصحة من المخبرين المرجعيين بمستشفيي عبد الرحمان مامي والقصاب بالعاصمة الى جانب نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة وبعض النتائج الواردة من بعض المخابر الخاصة لترتفع بذلك حصيلة الحالات الايجابية المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 4246 حالة منها 3676 حالة تعافي فيما لا تزال 407 حالة مصنّفة نشطة.

يشار الى ان 4135 حالة من اجمالي حالات الاصابة المسجلة الى حد اليوم تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي شهدت ايضا تسجيل 162 حالة وفاة.