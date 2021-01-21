المنستير: 4 وفيات و49 إصابة جديدة بكورونا

ذكر اليوم المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة اليوم في تصريح لــ(وات) أنّ الإدارة الجهوية سجّلت على مستوى ولاية المنستير وحسب آخر حصيلة محيّنة الأربعاء 20 جانفي الجاري على الساعة الثامنة مساء 4 وفيات جديدة، و49 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد و90 حالة تعافي جديدة منه ليرتفع المجموع إلى 255 وفاة و11 ألفا و501 من الحالات، و7 آلاف و724 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب ما بيّن الببة، إلى 17 إصابة بطبلبة، و6 إصابات بجمال، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بالساحلين، وإصابة واحدة بزرمدين، وحالة واحدة ببني حسان، وحالة واحدة ببنبلة، وإصابتين غير محدد مكانها.

وتعدّ الجهة حسب ذات الحصيلة 3522 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد من بينها 64 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، ووجود 10 آلاف و522 شخصا في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية في حين استكمل 45 ألفا و468 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية مقابل 44 ألفا و800 شخصا منذ مارس 2020 وإلى غاية 19 جانفي 2021 أي أنّ هناك 668 شخصا أتموا قضاء فترة الحجر الصحي أوّل أمس.

وسجلت ولاية المنستير خلال الفترة مارس 2020-20 جانفي 2021 انجاز مجموع 44 ألفا و810 من اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد منها 94 اختبارا جديدا مقابل 44 ألفا و716 اختبارا خلال الفترة مارس 2020-19 جانفي الجاري.