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هذه حقيقة الزيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء والغاز.. والحريف بامكانه رفض الفاتورة

2021/01/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نفى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان إقرار أي زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز الجديدة رغم تغيير النسخة الاستهلاكية للحرفاء وذلك وفقا لميزانية الدولة لسنة 2021 .

وأشار في تصريح لموزاييك اف ام إلى أنه تم إطلاق خدمة في فترة كوفيد 19 بالنسخة الجديدة لفاتورة الكهرباء والغاز تمكن الحرفاء من رفض خلاص الفاتورتين التقديرية والوقتية و الدخول على موقع الستاغ لتعمير صفحة الفاتورة برقم العداد الجديد لاستهلاكه الحقيقي واستصدار فاتورته بالقيمة التي وضعها من مكانه وذلك إما عبر خدمة الهاتف الجوال أو موقع الواب عن بعد.

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