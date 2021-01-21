المهدية : 4 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وتعافي 168 مصابا

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الخميس، 4 وفيات بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 50 إصابة جديدة، بعد تلقي نتائج تحاليل 190 عينة، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات إلى 145 حالة وفاة، والإصابات إلى 6051 إصابة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء.

وتوزّعت الوفيات، بين معتمدية رجيش بحالة واحدة لشخص يبلغ من العمر 85 سنة، وحالة بالمهدية لامرأة ثمانينية، وحالة وفاة ببومرداس لامرأة في 77 من عمرها، وأخيرا حالة أصيلة قصور الساف لامرأة تبلغ 84 سنة.

وفيما يتعلق بالإصابات الجديدة، فقد توزعت بين المهدية بـ30 إصابة، تلتها دائرة الجم بـ11 إصابة، وسيدي علوان بـ4 إصابات، وقصور الساف بـ3 إصابات، فيما تم رصد إصابة واحدة (01) بكل من الشابة وملولش.

وتماثل، من جانب آخر، 168 مصابا للشفاء التام، وهو ما رفع إجمالي حالات التعافي، منذ بداية الجائحة، إلى 4195 حالة، مقابل وجود 1711 حالة نشطة (حاملة للفيروس) بالجهة حاليا.