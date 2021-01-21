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وزارة النقل تقرر الترخيص للشركات الوطنية والجهوية بتوفير خدمات النقل لتامين العودة المدرسية يوم الاثنين القادم

2021/01/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قررت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الخميس،، بالتنسيق مع مصالح الإدارات الجهوية للوزارة الترخيص للشركات الوطنية والجهوية بتوفير خدمات النقل حسب الطلب

وتهدف هذه الإجراءات التي سيتم العمل بها أيام 22 و 23 و 24 جانفي 2021، إلى تأمين عودة الإطار التربوي والتلاميذ والطلبة يوم الاثنين 25 جانفي 2021 إلى المؤسسات التربوية في أحسن الظروف الممكنة، وفق بلاغ للوزارة.

ودعت الوزارة، في هذا الاطار، الادارات الجهوية التابعة لها، بالتواجد بمختلف المحطات لمعاينة الطلب، فضلا عن إسناد تراخيص استثنائية عند الاقتضاء، بالتنسيق مع المصالح المركزية والشركات الوطنية والجهوية وأصحاب سيارات الأجرة (لواج خط أحمر).

وذكرت في ذات السياق، بضرورة التقيد بأوقات حظر الجولان، و بجميع الإجراءات الصحية والوقائية، خاصة في ما يتعلق بوضع الكمامات والتعقيم، وفق نص البلاغ.

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