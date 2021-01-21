هام: 100 ألف مواطن سجّلوا في منصّة التلقيح ضد كورونا.. وهذه آخر استعدادات الوزارة

أفاد رئيس لجنة التلاقيح هاشمي الوزير اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أن 100 ألف مواطن من مختلف جهات البلاد قاموا الى حد الآن بالتسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم الحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19.

وأوضح هاشمي الوزير، أن عملية التسجيل في هذه المنصة انطلقت منذ أمس الأربعاء، حيث سجل ما يعادل 80 ألف مواطن فيها عبر الإرساليات القصيرة فيما سجل بقية المواطنين والبالغ عددهم 20 ألف عبر الأنترنات وذلك إلى حدود هذه الساعة معتبرا أن نسبة الإقبال على التسجيل تعد جيدة حسب تقديره.

ودعا الوزير المواطنين إلى مزيد الاقبال على التسجيل في هذه المنصة لضمان تمتعهم بالتلقيح الاختياري ضد فيروس كورونا حال توفره مشيرا غلى أنه من “المرجح جدا” أن تتحصل تونس على الدفعة الأولى من هذا التلقيح خلال شهر فيفري القادم.

وذكر الوزير بأن فريقا مختصا سيتولى عبر هذه المنصة الالكترونية النظر في جميع مطالب المواطنين المتعلقة بالحصول على التلقيح وفرزها حسب الأولوية التي تسند بالأساس للمسنين و المصابين بالأمراض المزمنة وذلك بعد وصول التلاقيح الى تونس.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تنكب على توفير التجهيزات اللازمة وعلى إتمام جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال التلاقيح وخزنها وتوزيعها في أفضل الظروف قائلا في هذا الصدد « أنهينا شوطا من هذه الاستعدادات ولكن هناك بعض النقائص التي تعمل الوزارة جاهدة على تجاوزها في أقرب الآجال’.

وأضاف أن هذه المنصة توفر ركنا خاصا بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين بعد تلقيهم التلقيح ضد فيروس كورونا والذي يمكنهم من الإدلاء بجميع الأعراض الجانبية التي قد تطرأ عليهم جراء هذا التلقيح مشددا على أن هذه الآلية تم تطويرها من باب الاحتياط لا غير.