زغوان: إضراب حضوري مفتوح لـ14 إطارا شبه طبي متعاقد للمطالبة بصرف رواتبهم لـ3 أشهر الماضية

دخل، اليوم الخميس، 14 إطارا شبه طبي متعاقد للعمل بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان، في إضراب مفتوح عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم طيلة الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما تسبب في اضطراب الخدمات الطبية في مختلف أقسام مرضى الكوفيد، وخلف استياء كبيرا لدى المقيمين بهذه الوحدة ولدى أهاليهم.

وفي هذا الصدد، أكد المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح لـ”وات”، أن هذا الإضراب أثر بالفعل على سير العمل بوحدة الكوفيد وقلص في جدوى الخدمات الطبية المسداة لفائدة مرضى فيروس “كورونا” والبالغ عددهم 30 مقيما.

وأوضح، أن هؤلاء الإطارات تم الاستنجاد بهم منذ شهر أكتوبر 2020 بصفة تعاقدية لمدة 3 أشهر تم تجديدها لفترة ثانية، وذلك لتسديد النقص الحاصل في الإطارات شبه الطبية المكلفة بتقديم الخدمات الطبية للمصابين، غير أنهم لم يتحصلوا على رواتبهم للفترة المنقضية.

وأشار، في هذا الخصوص، إلى أنه تم إشعار وزارة الصحة بالموضوع وتطوراته المحتملة، وهي تسعى حاليا لتسوية الوضعية بالتنسيق مع وزارة المالية في أقرب الآجال نظرا لدقة الموضوع، على حد قوله.