هام: صرف الزيادة في جرايات كافة متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع جراية فيفري المقبل

أفاد قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيتم صرف الزيادة في جرايات كافة متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع جراية فيفري المقبل.

وأفاد بيان صادر اليوم عن الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد أنه سيتم صرف الزيادات في الجرايات بنسبة 6.5 بالمائة وبمفعول رجعي من أكتوبر 2020.

وأضاف البيان أنه سيتم الترفيع في قيمة النقطة بـ17 مليم بالنسبة للمنتفعين بالنظام التكميلي وبتاريخ مفعول رجعي من 1 جويلية 2019 على أن تصرف هذه المراجعة مع جراية فيفري المقبل.