مونديا مصر 2021 – نتائج مقابلات الخميس

فاز منتخب كونغو الديمقراطية لكرة اليد على نظيره الانغولي 32-31 اليوم في منافسات المجموعة الاولى من مسابقة كاس “الرئيس” ضمن مونديال مصر لكرة اليد.

وتضم المجموعة الاولى ضمن مسابقة كاس “الرئيس” المنتخب التونسي الذي يعتبر فائزا بالغيات على منتخب الراس الاخضر الذي انسحب من البطولة بسبب اصابة عدد من لاعبيه بكورونا.

وفي ما يلي النتائج المسجلة اليوم الخميس في مونديال مصر2021.

– الدور الرئيسي

اليابان – الارجنتين 24-28

اورغواي – بولونيا 16-30

كرواتيا – البحرين 28-18

المجر – البرازيل 29-23

س 20 و30د

اسبانيا – المانيا

الدنمارك – قطر

كاس الرئيس

كونغو الديمقراطية – انغولا 32-31