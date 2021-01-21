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بورصة تونس تنهي حصة الخميس على تراجع بنسبة 10ر0 بالمائة

2021/01/21 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهت بورصة تونس حصة، الخميس، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي ” توننداكس” بنسبة 10ر0 بالمائة عند مستوى 9ر6700 نقطة وبلغ حجم التبادل الجملي 1ر10 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم آرلكيد تونس، قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 6 بالمائة (11ر89 د) مع تسجيله حجم تبادل ضعيف بلغ 4 آلاف دينار، كما ارتفع سهم أوروسيكل بنسبة 1ر3 بالمائة (400ر26 د) .

في المقابل، انخفض سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 7ر5 بالمائة (150ر1 د)، وتراجع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 5ر3 بالمائة
(830ر0 د).

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