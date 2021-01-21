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سياحة: دعوة الى التسريع في تنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها لمساعدة مختلف العاملين في القطاع

2021/01/21 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

 

دعا وزير السياحة الحبيب عمار، اليوم الخميس، الى ضرورة التسريع في تنفيذ كل الإجراءات التي تم إقرارها لمساعدة مختلف العاملين في القطاع السياحي، والمرتبطين به ، باعتبار صبغتها الإجتماعية، في ظل التوقف الكلي للنشاط السياحي بسبب جائحة كوفيد-19.

وحث عمار، خلال لقاء خصص لمتاعبة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 6 نوفمبر 2020، لمساندة العالمين في القطاع السياحي بكل اصنافهم، إلى مزيد التنسيق بين الوزارات المعنية، للتسريع في تنفيذ هذه الاجراءات التي يجب أن تشمل كل العاملين في القطاع السياحي، أو في علاقة بالقطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفق بلاغ لوزارة السياحة.

كما تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض تفصيلي لمدى تقدم مختلف الإجراءات، خاصة ذات الصبغة الإجتماعية، وكذلك الجبائية، والاستماع إلى تدخلات ومشاغل المهنيين بهذا الخصوص، ومقترحاتهم لتطوير وتحسين التواصل والاتصال مع كل الناشطين في القطاع لتعميم المعلومة بصفة آنية.

وحضر جلسة العمل، وفق نفس المصدر، ممثّلون عن وزارة الشؤون الإجتماعيّة، ووزارة الإقتصاد والماليّة ودفع الإستثمار، ورؤساء الجامعات والمنظمات المهنية في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وممثليها ، وإطارات وزارة السياحة والمؤسسات تحت الإشراف.

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