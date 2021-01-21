68 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و2511 إصابة جديدة خلال 24 ساعة..

أفادت وزارة الصحة، مساء الخميس، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، والمبلغ عنها بتاريخ الاربعاء 20 جانفي الجاري، بلغ 68 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 2511 إصابة من جملة 8388 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 5989 حالة وفاة، و190884 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

وفي رسم بياني نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، أكدت أن عدد وفيات شهر جانفي وإلى غاية تاريخ اليوم بلغ 1162 حالة وفاة، مقابل 1388 حالة وفاة في شهر ديسمبر الماضي، و1606 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي.

في المقابل، أكدت الوزارة أن 1917 حالة تماثلت، في ذات التاريخ (20 جانفي)، إلى الشفاء التام، ليبلغ عدد المتعافين تماما 137460 متعافيا.

ويتم حاليا، حسب بلاغ وزارة الصحة، التكفل ب2049 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 410 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 141 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضي.