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المنستير: تسجيل 04 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/01/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تطور مجموع وفيات فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 259 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، وجملة الإصابات إلى 11 ألفا و633 أصابة منها 132 حالة جديدة، ومجموع حالات التعافي إلى 7853 حالة منها 129 حالة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الخميس

وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة، ان الإصابات الجديدة شملت كلّ معتمديات الجهة وتوزعت إلى 34 إصابة بالمنستير، و18 إصابة بالمكنين، و14 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و13 إصابة بقصر هلال، و10 إصابات بقصيبة المديوني، و9 إصابات بطبلبة، و9 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات ببنبلة، و3 إصابات بجمال، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالوردانين، و8 إصابات غير محدد مكانها.

وتوجد بولاية المنستير حسب ذات الحصيلة 3521 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 61 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، يوجد 10 آلاف وشخصين في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية في الوقت الذي أكمل 46 ألفا و516 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.

وشهدت الجهة خلال الفترة من مارس 2020 الى 21 جانفي 2021 انجاز مجموع 45 ألفا و120 اختبارا لتقصي فيروس “كورونا”.

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