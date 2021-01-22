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الرابطة 2 : روزنامة مقابلات المرحلة الاولى

2021/01/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اسفرت عملية سحب القرعة الخاصة بالمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2020-2021 عن المقابلات التالية:

المجموعة الأولى:
الجولة الأولى
حمام الانف – مستقبل السبيخة
جندوبة الرياضية – النادي القربي
جمعية جربة – أولمبيك مدنين
الجولة الثانية
أولمبيك مدنين – نادي حمام الانف
مستقبل السبيخة – جندوبة الرياضية
النادي القربي – جمعية جربة
الجولة الثالثة
أولمبيك مدنين – النادي القربي
نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية
جمعية جربة – مستقبل السبيخة
الجولة الرابعة
مستقبل السبيخة – أولمبيك مدنين
نادي حمام الانف – النادي القربي
جندوبة الرياضية – جمعية جربة
الجولة الخامسة
النادي القربي – مستقبل السبيخة
أولمبيك مدنين – جندوبة الرياضية
جمعية جربة – نادي حمام الانف

المجموعة الثانية
الجولة الأولى
مستقبل وادي الليل – كوكب منزل نور
الملعب القابسي – الملعب الصفاقسي
قوافل قفصة – هلال مساكن
الجولة الثانية
هلال مساكن – مستقبل وادي الليل
كوكب منزل نور – الملعب القابسي
الملعب الصفاقسي – قوافل قفصة
الجولة الثالثة
هلال مساكن – الملعب الصفاقسي
مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي
قوافل قفصة – كوكب منزل نور
الجولة الرابعة
كوكب منزل نور – هلال مساكن
مستقبل وادي الليل – الملعب الصفاقسي
الملعب القابسي – قوافل قفصة
الجولة الخامسة
الملعب الصفاقسي – كوكب منزل نور
هلال مساكن – الملعب القابسي
قوافل قفصة – مستقبل وادي الليل

المجموعة الثالثة
الجولة الأولى
مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس
أمل جربة – سكك الجديد الصفاقسي
نادي منزل بوزلفة – القلعة الرياضية
الجولة الثانية
القلعة الرياضية – مستقبل قابس
سبورتينغ بن عروس – أمل جربة
سكك الحديد الصفاقسي- نادي منزل بوزلفة
الجولة الثالثة
القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي
مستقبل قابس – أمل جربة
نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس
الجولة الرابعة
سبورتينغ بن عروس – القلعة الرياضية
مستقبل قابس – سكك الحديد الصفاقسي
أمل جربة – نادي منزل بوزلفة
الجولة الخامسة
سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس
القلعة الرياضية – أمل جربة
نادي منزل بوزلفة – مستقبل قابس

المجموعة الرابعة
الجولة الأولى
أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين
النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي
مستقبل المحمدية – أمل حمام سوسة
الجولة الثانية
أمل حمام سوسة – اولمبيك سيدي بوزيد
مستقبل القصرين – النجم الرادسي
الترجي الجرجيسي – مستقبل المحمدية
الجولة الثالثة
أمل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي
أولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي
مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين
الجولة الرابعة
مستقبل القصرين – أمل حمام سوسة
أولمبيك سيدي بوزيد – الترجي الجرجيسي
النجم الرادسي – مستقبل المحمدية
الجولة الخامسة
الترجي الجرجيسي – مستقبل القصرين
أمل حمام سوسة – النجم الرادسي
مستقبل المحمدية – أولمبيك سيدي بوزيد

تقام الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 30 و31 جانفي الجاري. وسيتم الاعلان عن نظام المرحلة الثانية قبل انطلاق المرحلة الاولى وبعد التشاور مع الجمعيات.

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