الرابطة 2 : روزنامة مقابلات المرحلة الاولى

اسفرت عملية سحب القرعة الخاصة بالمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2020-2021 عن المقابلات التالية:

المجموعة الأولى:

الجولة الأولى

حمام الانف – مستقبل السبيخة

جندوبة الرياضية – النادي القربي

جمعية جربة – أولمبيك مدنين

الجولة الثانية

أولمبيك مدنين – نادي حمام الانف

مستقبل السبيخة – جندوبة الرياضية

النادي القربي – جمعية جربة

الجولة الثالثة

أولمبيك مدنين – النادي القربي

نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية

جمعية جربة – مستقبل السبيخة

الجولة الرابعة

مستقبل السبيخة – أولمبيك مدنين

نادي حمام الانف – النادي القربي

جندوبة الرياضية – جمعية جربة

الجولة الخامسة

النادي القربي – مستقبل السبيخة

أولمبيك مدنين – جندوبة الرياضية

جمعية جربة – نادي حمام الانف

المجموعة الثانية

الجولة الأولى

مستقبل وادي الليل – كوكب منزل نور

الملعب القابسي – الملعب الصفاقسي

قوافل قفصة – هلال مساكن

الجولة الثانية

هلال مساكن – مستقبل وادي الليل

كوكب منزل نور – الملعب القابسي

الملعب الصفاقسي – قوافل قفصة

الجولة الثالثة

هلال مساكن – الملعب الصفاقسي

مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي

قوافل قفصة – كوكب منزل نور

الجولة الرابعة

كوكب منزل نور – هلال مساكن

مستقبل وادي الليل – الملعب الصفاقسي

الملعب القابسي – قوافل قفصة

الجولة الخامسة

الملعب الصفاقسي – كوكب منزل نور

هلال مساكن – الملعب القابسي

قوافل قفصة – مستقبل وادي الليل

المجموعة الثالثة

الجولة الأولى

مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس

أمل جربة – سكك الجديد الصفاقسي

نادي منزل بوزلفة – القلعة الرياضية

الجولة الثانية

القلعة الرياضية – مستقبل قابس

سبورتينغ بن عروس – أمل جربة

سكك الحديد الصفاقسي- نادي منزل بوزلفة

الجولة الثالثة

القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي

مستقبل قابس – أمل جربة

نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس

الجولة الرابعة

سبورتينغ بن عروس – القلعة الرياضية

مستقبل قابس – سكك الحديد الصفاقسي

أمل جربة – نادي منزل بوزلفة

الجولة الخامسة

سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس

القلعة الرياضية – أمل جربة

نادي منزل بوزلفة – مستقبل قابس

المجموعة الرابعة

الجولة الأولى

أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين

النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي

مستقبل المحمدية – أمل حمام سوسة

الجولة الثانية

أمل حمام سوسة – اولمبيك سيدي بوزيد

مستقبل القصرين – النجم الرادسي

الترجي الجرجيسي – مستقبل المحمدية

الجولة الثالثة

أمل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي

أولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي

مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين

الجولة الرابعة

مستقبل القصرين – أمل حمام سوسة

أولمبيك سيدي بوزيد – الترجي الجرجيسي

النجم الرادسي – مستقبل المحمدية

الجولة الخامسة

الترجي الجرجيسي – مستقبل القصرين

أمل حمام سوسة – النجم الرادسي

مستقبل المحمدية – أولمبيك سيدي بوزيد

تقام الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 30 و31 جانفي الجاري. وسيتم الاعلان عن نظام المرحلة الثانية قبل انطلاق المرحلة الاولى وبعد التشاور مع الجمعيات.