البريد التونسي يتيح صرف جرايات التقاعد لمتعاقدي الكنام عبر موزعاته الالية للاوراق المالية

افاد البريد التونسي أنه يمكن لأصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرف جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة له، بداية من جانفي 2021، بالنسبة للمسجلين في خدمة “سهلي جرايتي” وكذلك أصحاب أرقام بطاقات التعريف الوطنية التي تنتهي بـ 0 أو1 أو 2 أو 3 أو 4، على أن يتم تعميمها خلال شهر فيفري 2021 على كافة المنتفعين.

واوضح البريد التونسي في بلاغ، الجمعة، ان هذه الخدمة تاتي في تطوير وتسهيل الخدمات المالية الموجهة لفائدة الحرفاء وللحد من الاكتظاظ بمكاتب البريد وتجنب عدوى فيروس كورونا.

وذكر أنّ خدمة “سهلي جرايتي” تبقى متوفرة لفائدة المنتفعين بجرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة على غرار ما تم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020.

ودعا البريد التونسي بقية المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتسجيل بخدمة “سهلي جرايتي” بمكاتب البريد أثناء سحب جراياتهم من النوافذ وتحيين معطياتهم.

للتذكير فإن سحب جرايات التقاعد من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي، تتم بصفة مجانية وسهلة ومؤمنة، إذ يكفي الحريف أن يكون مصحوبا بهاتفه الجوال الشخصي ويتبع المراحل التالية:

– الضغط على الزر “سحب دون بطاقة”

– إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية

– إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة من الحساب الافتراضي

– إدخال الرقم السري الذي يصلهم بصفة حينية بواسطة إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الجوال

– اختيار المبلغ المزمع سحبه وتأكيد عملية السحب

ويمكن للمنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والراغبين في الحصول على المزيد من الإيضاحات والإجابة عن تساؤلاتهم الاتصال بمركز خدمة الحرفاء للبريد التونسي 1828 خدمة رقم 2 أو 3.