زغوان: الوالي يقرّر غلق منطقة جرادو لمدة 10 أيام على خلفيّة تطوّر الوضع الوبائي فيها

قرّر والي زغوان، صالح المطيراوي، اليوم الجمعة، غلق منطقة جرادو من معتمدية الزريبة لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد السبت نظرا لتطوّر الحالة الوبائية في المنطقة والارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” الذي تجاوز المعدل الوطني، وفق تأكيده.

وذكر المطيراوي، في تصريح لـ “وات”، أن هذا القرار تم اتخاذه باقتراح الادارة الجهوية للصحة بزغوان وذلك على إثر جلسة عمل انعقدت، اليوم، بمقر الولاية وخصصت لقييم الوضع الوبائي بالجهة.

وأوضح أن الغلق سيكون شاملا يومي السبت والأحد 23 و24 من الشهر الجاري على أن يتم تخفيفه بعد ذلك للسماح للتلاميذ بمزاولة الدراسة، كما سيتم بمقتضى هذا القرار غلق المقاهي والمطاعم والفضاءات التي يرتادها عدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم كذلك نقل كافة المصابين بمنطقة جرادو إلى المركز الوطني لحاملي “كوفيد 19” بالمنستير، وذلك في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي.