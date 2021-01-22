سوسة : 9 حالات وفاة و163 إصابة جديدة امس الخميس

سجّلت ولاية سوسة أمس الخميس 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا من بينهم رضيع كان يعاني من مرض مزمن منذ ولادته وفق تأكيد رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة في سوسة حفصية العذاري لــ(وات).

وارتفع مجموع عدد حالات الوفاة بالفيروس في الجهة وفق الإحصائيات الأخيرة إلى 415 حالة وفاة منذ بداية ظهور الوباء، وسجّلت ولاية سوسة كذلك أمس الخميس 163 إصابة جديدة بكورونا من مجموع 464 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الجهة الى 12853 منذ إعادة فتح الحدود وإلى 12942 إصابة منذ بداية الجائحة.

ويقيم 158 مصابا بكورونا من أصيلي ولاية سوسة و25 مصابا من ولايات أخرى في المستشفيات العمومية والمصحّات الخاصّة في سوسة من بينهم 47 مصابا في أقسام الإنعاش.

وتعافى 9213 مصابا من فيروس كوفيد 19 في الجهة، فيما لا يزال 3233 مصابا حاملا للفيروس.