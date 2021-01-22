ملف النفايات الإيطالية: بدر الدين القمودي يكشف تفاصيل جديدة ويحذّر

حذّر بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 من مخاطر انتهاء الآجال القانونية لإعادة النفايات الايطالية ، داعيًا الحكومة الى ضرورة التحرك الفوري لمعالجة المسألة.

وقال القمودي في تصريح لـ”راديو ماد”: ” طلبت لجنة الاصلاح الاداري منذ مواكبتها ملف النفايات الواردة من ايطاليا، من الحكومة ممثلة في شخص رئيسها هشام المشيشي ووزير الخارجية ووزير البيئة اتخاذ كلّ الاجراءات اللازمة لإعادة النفايات الى ايطاليا مثلما تنص على ذلك القوانين الدولية” .

وأضاف “للأسف الشديد الى حد المدة الاخيرة لم نُسجّل أيّ تجاوب في هذا الاتجاه واعدنا يوم 7 جانفي توجيه مراسلة لرئيس الحكومة لنذكره بضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية حتى لا نكون امام امر واقع يجعلنا نبحث في سبل التعاطي مع ملف النفايات عندما يستحيل ارجاعها الى ايطاليا…نرجو ان تستجيب الحكومة خاصة ان الآجال اوشكت على الانتهاء إذ لم يتبق غير يوم او يومين “.