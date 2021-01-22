قفصة: تسجيل 3 وفيات جديدة جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” ورصد 20 إصابة إضافية

أودى فيروس “كورونا” خلال 24 ساعة الأخيرة بحياة ثلاثة أشخاص بولاية قفصة، فارقوا الحياة بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، حسب ما أفاد به (وات) اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

وقال هذا المسؤول، أن حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بهذا الفيروس قد إرتفعت بعد الوفيات الجديدة، إلى 210 وفاة، وذلك منذ بدء تفشّي هذا الوباء ببلادنا في شهر مارس من السنة المنقضية 2020 .

كما سجّلت ولاية قفصة خلال اليومين الماضيين ثبوت إصابة 20 شخصا بعدوى فيروس كورونا، وذلك من مجموع 90 تحليلا وردت نتائجها على الادارة الجهوية للصحة بقفصة من مخبر المستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وكشف المدير الجهوي للصحة في هذا الاطار أن عدد الاشخاص المصابين والذين لازالوا يحملون الفيروس يبلغ حاليا 400 مصابا، من بينهم 30 يقيمون بأقسام كوفيد 19 بعدد من مستشفيات الجهة ويخضعون للمتابعة الطبّية، فيما يواصل بقية المصابين فترة العزل الصحّي إمّا بمنازلهم أو بمراكز الحجر الوجوبي.

وبلغ إجمالي المصابين بوباء “كورونا” بولاية قفصة منذ شهر مارس من السنة الماضية 3796، تُوفّي من بينهم 210 وتعافى 3186 .