منوبة: تسجيل حالة وفاة و82 إصابة بفيروس “كورونا” و116 حالة شفاء

سجّلت ولاية منوبة، أمس الخميس، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بطبربة، الى جانب رصد 82 حالة إيجابية جديدة، اليوم الجمعة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وأضافت قدور، في تصريح لـ(وات)، أنه وباحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة ودوار هيشر والجديدة ووادي الليل والبطان وبرج العامري وطبربة، بلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 515 حالة، منها 512 محل ايواء ذاتي، و03 حالات محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (225 حالة)، وطبربة (92 حالة)، ووادي اللّيل (74 حالة)، والمرناقية (56 حالة)، ودوار هيشر (21 حالة)، والجديدة وبرج العامري (20 حالة) لكل منهما، والبطان (07 حالات).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 4556 إصابة بفيروس “كورونا”، و237 حالة وفاة، و3804 حالة شفاء.