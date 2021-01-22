بداية من الاحد القادم: فرنسا تلزم القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بهذه الاجراءات..

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس أمام المجلس الأوروبي أن بلاده ستطلب اعتبارا من الأحد القادم اختبارا سلبيا (بي سي آر) لكوفيد-19 من معظم المسافرين الأوروبيين الراغبين في دخول فرنسا قبل 72 ساعة من سفرهم، حسب ما نقلت عنه الرئاسة الفرنسية.

وأفاد الإليزيه أن هذا الالتزام سيُطبق على الجميع “باستثناء السفر الأساسي”، أي أنّه سيتمّ استثناء عمال الحدود والنقل البري على وجه الخصوص من هذا الإجراء.

وكانت باريس فرضت هذا الالتزام في 14 كانون الثاني/يناير على المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي واستثنت وقتذاك عمال الحدود والعمال “الأساسيين”.

وأكد ت الرئتسة الفرنسية أن النهج الذي اختاره ماكرون هو أيضا نهج “العديد من نظرائه الأوروبيين”.

وأتى قرار ماكرون في ختام مؤتمر بالفيديو للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، دقت خلاله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ناقوس الخطر حيال “الوضع الصحي الخطير للغاية” الذي تسبب به كوفيد-19 في كل أوروبا.

أ.ف.ب