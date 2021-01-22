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اختفاء جثة مريض بالكورونا من مستشفى باجة.. وهذه التفاصيل

2021/01/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد مواطن أصيل ولاية باجة أن والده توفي بعد اخضاعه للإنعاش جراء اصابته بفيروس كورونا وحاول استخراج شهادة وفاة له ما تطلب منه الكثير من الوقت وعند عودته لاستلام جثة والده لدفنها تفاجأ بإختفائها.

كما أكد في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” أنه تم إدخاله لغرفة الأموات بالمستشفى وعرض عدة جثث عليه حتى يتعرف على والده ولم تكن الجثة موجودة في مخالفة تامة للبروتوكول الصحي وغياب كل وسائل الوقاية.

وحمل المواطن مسؤولية ما وصفه بالكابوس الذي عاشه أمس وعائلته إلى ادارة المستشفى متهما اياها بالفساد مشيرا الى أنه قد تبين بعد التثبت أنه تم تسليم جثة والده إلى عائلة اخر لم يتوف بكورونا حيث تعاملت معها العائلة دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للمتوفين بكورونا حسب قوله.

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