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عاجل: امكانية اقرار صحي شامل ب15 يوما..واجراءات جديدة أكثر صرامة للتصدي لانتشار فيروس كورونا..

2021/01/22 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

من المنتظر ان تنعقد غدا صباحا بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية للإعلان عن قرارات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والإجراءات للفترة القادمة وتقييم فترة الحجر الصحي الموجه التي تنتهي يوم الأحد القادم.

وتجدر الإشارة الى ان اللجنة العلمية انهت منذ قليل اجتماعها ومن ابرز مقترحاتها التي سترفعها للحكومة وفق ما أكدته مصادر مطلعة امكانية اقرار حجر صحي شامل ب 15 يوما نظرا لتدهور الوضع الوبائي مع اتخاذ اجراءات اكثر صرامة.

وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد اعلن اليوم عن تسجيل 100حالة وفاة بالكورونا خلال24 ساعة الأخيرة.

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