وفيات كورونا في تونس تتخطى حاجز ال6 آلاف حالة منذ انتشار الوباء..

سجلت تونس أمس الخميس 21 جانفي الجاري أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها في ذاك التاريخ، 103 حالات، وفق ما كشفته وزارة الصحة، مساء الجمعة، في تحيينها اليومي للوضعية الوبائية.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي لحالات الوفيات بسبب كوفيد ـ19 إلى 6092 حالة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، التي أفادت بأنه تم بتاريخ 21 جانفي أيضا، الكشف عن 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 7640 تحليلا مخبريا. وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات المكتشفة 193273 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل، أوضحت الوزارة أن 2720 حالة تماثلت، في ذات التاريخ، إلى الشفاء التام، ليبلغ عدد المتعافين تماما 140180 متعافيا.

ويتم حاليا، حسب بلاغ وزارة الصحة، التكفل ب2077 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 409 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما

يخضع 140 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضي.