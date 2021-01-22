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مونديال مصر 2021- منتخب مصر يؤكد حسن استعداده ومنتخب المغرب يحقق اول فوز له

2021/01/22 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حقق المنتحب المصري لكرة القدم اليوم فوزا ثمينا مؤكدا الوجه المتميز الذي ظهر به في المونديال الذي يقام على ارض بلاده عندما فاز على بلاروسيا 35-26 في اطار الدور الرئيسي للمونديال
ومن جهة اخرى حقق منتخب المغرب اول فوز له في البطولة على حساب كوريا 32-25 في الجولة الثانية لمسابقة كاس “الرئيس” ( المجموعة الثانية ) وهي خامس مباراة يخوضها في مونديال مصر 2021
وفي ما يلي النتائج المسجلة اليوم الجمعة ضمن مونديال مصر 2021

-الدور الرئيسي
فريق الجامعة الروسية لكرة اليد – مقدونيا 32-20
البرتغال – سويسرا 33-29
فرنسا – ايسلاندا 28-26
مصر – بلاروسيا 35-26

س 20 و30د
سلوفينيا – السويد
النرويج – الجزائر

– مسابقة كاس الرئيس ( المجموعة الثانية)
النمسا – الشيلي 33-21
المغرب – كوريا 32 – 25

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