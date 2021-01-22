مونديال مصر 2021- منتخب مصر يؤكد حسن استعداده ومنتخب المغرب يحقق اول فوز له

حقق المنتحب المصري لكرة القدم اليوم فوزا ثمينا مؤكدا الوجه المتميز الذي ظهر به في المونديال الذي يقام على ارض بلاده عندما فاز على بلاروسيا 35-26 في اطار الدور الرئيسي للمونديال

ومن جهة اخرى حقق منتخب المغرب اول فوز له في البطولة على حساب كوريا 32-25 في الجولة الثانية لمسابقة كاس “الرئيس” ( المجموعة الثانية ) وهي خامس مباراة يخوضها في مونديال مصر 2021

وفي ما يلي النتائج المسجلة اليوم الجمعة ضمن مونديال مصر 2021

-الدور الرئيسي

فريق الجامعة الروسية لكرة اليد – مقدونيا 32-20

البرتغال – سويسرا 33-29

فرنسا – ايسلاندا 28-26

مصر – بلاروسيا 35-26

س 20 و30د

سلوفينيا – السويد

النرويج – الجزائر

– مسابقة كاس الرئيس ( المجموعة الثانية)

النمسا – الشيلي 33-21

المغرب – كوريا 32 – 25