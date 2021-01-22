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هيئة مكافحة الفساد تخصص مساحة في “راديو نزاهة” للتعريف بأنشطة الهيئات العمومية المستقلة

2021/01/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كان لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،عماد بوخريص، اليوم الجمعة، لقاء برؤساء الهيئات العمومية المستقلة، تمحور حول سبل مزيد التعريف بأنشطة هذه الهيئات، وبالدور المهم الذي تضطلع به في التأسيس لقيم المواطنة والنزاهة والشفافية.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم، بأنه تم خلال اللقاء على قرار يتعلق بتخصيص مساحة زمنية في “راديو نزاهة” (إذاعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) لهذه الهيئات، للتعريف بأنشطتها، وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

ووقّع رؤساء الهيئات العمومية المستقلة، بمناسبة هذا اللقاء، على الميثاق التحريري ل”راديو نزاهة”، وذلك لمنحهم مساحة للتعريف بأعمالهم وأنشطتهم.

يذكر أن الهيئات المشاركة في اللقاء، هي كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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