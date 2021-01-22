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بورصة تونس تقفل حصة الجمعة على منحى سلبي

2021/01/22 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة الجمعة على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 7ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 03ر6652 نقطة وسط حجم تبادل جملي ناهز 8ر5 مليون دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واعتلى سهم شركة “ار ليكيد”، للحصة الثانية على التوالي، قائمة الارتفاعات لتطور بنسبة 5ر4 بالمائة (110ر90 د) تلاه سهم شركة تونس لمجنبات الالمنيوم الذي ارتفع بنحو 8ر3 بالمائة (130ر4 د) مع تبادل بقيمة 54 ألف دينار.

وتكبد، في المقابل، سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة اعلى الخسائر للحصة ليتقلص بنحو 4ر4 بالمائة (940ر1 د).

وانخفض سعر سهم البنك التونسي بنسبة 7ر3 بالمائة (200ر6 د) مع حجم تبادل بقيمة 242 ألف دينار.

واستقطب سهم شركة بيع المنتوجات الصحية اهتمام المستثمرين ليستأثر بأكبر حجم تبادل للحصة بلغ 2ر3 م د.

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