تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الماضيين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، حالتي وفاة في معتمدية تطاوين الجنوبية ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، الى جلنب رصد 17 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ تفشيه خلال شهر مارس الماضي، الى 123 وفاة، والإصابات إلى 2097 إصابة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق ما اوردته الادارة الجهوية للصحة في تحيينها حول الوضع الوبائي، الى 05 إصابات في تطاوين الجنوبية، ومثلها (05) في غمراسن، و04 إصابات في البئر الاحمر، واصابتين (02) في رمادة، واصابة واحدة (01) في ذهيبة.

في المقابل، توزع إجمالي حالات الوفاة، الى 50 في تطاوين الشمالية، و27 في كل من غمراسن وتطاوين الجنوبية، و06 في بني مهيرة، و05 في البئر الاحمر، و04 في الصمار، وحالتي وفاة (02) في كل من رمادة وذهيبة.

ويخضع حاليّا 326 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يرقد للعلاج والمراقبة الطبية 07 مصابين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و07 مرضى آخرين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن، و07 في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.