عاجل-اكدت ان الوضع خطير جدا: بن علية تعلن عن قرارات الحكومة للفترة القادمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا..

اكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة نصاف بن علية اليوم السبت خلال ندوة صحفية بالقصبة ان الوضع الوبائي في تونس خطير جدا مشيرة الى ان حالات الإيواء بالمستشفيات ارتفعت إلى نسب عالية جدا.

وبينت بن علية ان الحالة الوبائية تفرض التقيد بالاجراءات الوقائية لتفادي الوفيات والحالات الخطرة.

واعلنت بن علية انه تم اقرار الاجراءات التالية في اطار مواصلة الحجر الصحي الجزئي الى غاية 14 فيفري :

-مواصلة حظر الجولان من الثامنة الى الخامسة صباحا

-منع التنقل بين الجهات وتفعيل آليات التثبت في تطبيقها.

-مواصلة العمل بنظام التناوب

-مواصلة منع الاحتفالات والتجمعات والأنشطة

-مواصلة الاجراءات المتعلقة البروتوكولات الصحية للمقاهي والمطاعم مع ارجاع الكراسي والمحافظة على نسبة 30% من عدد الحرفاء ومنع الشيشة والتدخين وسيتم ردع كل مخالف وتطبيق القانون عليه

-منع تنقل الاشخاص فوق الستون سنة الا للضرورة القصوى

– استئناف الدروس مع مواصلة تطبيق البروتوكول الصحي.

وشددت بن علية على أن الفترة القادمة صعبة ولا يجب الخروج أو التنقل الا للضرورة أو العمل وفق تعبيرها.