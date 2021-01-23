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باخرة محمّلة بعجول مريضة تتجه نحو تونس: الناطق باسم الديوانة يكشف ويوضّح..

2021/01/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الناطق باسم الديوانة التونسية، هيثم الزناد، إنه على اثر توفر معلومات بخصوص اتجاه باخرة محمّلة بعجول مصابة بمرض “اللسان الأزرق” نحو السواحل التونسية، قادمة من ليبيا، تم اتخاذ الإحتياطات الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية من جيش بحر وحرس بحري وديوانة، وتم اعتبارها “ذات مخاطر عالية”.

وأوضح في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أنه لم يتم التأكد بعد من حمولة هذه الباخرة، لكنه لن يتم السماح لها بالتوقف في عرض السواحل التونسية أو الدخول لأي ميناء تونسي، وفق قوله.

وأضاف الزناد أن هذه الباخرة قد اتجهت إلى عدّة وجهات، من ذلك موانئ في ليبيا، لكنه لم يتم السماح لها بالدخول.
وأشار إلى أنه لم يتم معرفة البلد الذي أتت منه، لكن الشركة الناقلة تحمل راية لبنانية.

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