11 إصابة جديدة بفيروس “الكورونا” في جندوبة..

كشفت حصيلة الاحصائيات المتعلقة بالوضع والبائي في ولاية جندوبة الصادرة اليوم السبت عن تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس” الكورونا” منذ بداية الجائحة والى غاية اخر إحصاء محين بتاريخ 21 من الشهر الجاري الى 2170 مصابا أكثر من نصفهم في معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية.

ولم تسجل الى ذات التاريخ اية حالة وفاة جديدة وهو ما يجعل العدد مستقرا في حدود 145 حالة اثنتان منها سجلتا يوم 20 جانفي مقابل ارتفاع في عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى ثلاثة اشخاص وتراجع نسبي للمقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة الى 17 شخصا بعد ان تجاوز 20 شخصا.

يذكر ان قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة يعاني من غياب طبيب مختص في الإنعاش إضافة إلى ان طاقته غير جاهزة لاستقبال مثل هذا العدد.وفق ما أكّده مصدر بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة .