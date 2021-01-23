تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية-السبت 23 جانفي..

*ولاية القصرين

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بولاية القصرين، إلى 206 حالات، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة صدر مساء أمس الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة.

وتمّ في نفس التاريخ تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك عقب ورود نتائج تحاليل 472 عينة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم، إلى 4851 إصابة.

بالمقابل، بلغ عدد حالات الشفاء من هذا الوباء، 4039 حالة.

وقد تم إيواء 573 مصابا بالوباء بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية منذ بدء الجائحة إلى اليوم، فيما تم إيواء 71 مصابا بقسم العناية المركّزة.

*ولاية أريانة

سجّلت ولاية اريانة خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الفارطين (21 و22 جانفي الجاري) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى نحو 241 حالة وفاة الى جانب تسجيل 374 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصبح اجمالي عدد الاصابات بالجهة منذ انتشار الجائحة والى غاية يوم أمس الجمعة 8439 اصابة منها 8342 اصابة محلية و97 اصابة مستوردة وفق تقرير محيّن صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.

وسجّلت الجهة منذ بداية شهر جانفي الحالي 2598 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها اربع اصابات وافدة اما عدد الوفايات المسجلة الشهر الحالي فبلغ 36 حالة وفاة في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 807 حالة.

*ولاية جندوبة

كشفت حصيلة الاحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا الصادرة اليوم السبت عن تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس” الكورونا” منذ بداية الجائحة والى غاية اخر إحصاء محين بتاريخ 21 من الشهر الجاري الى 2170 مصابا.

ولم تسجل الى ذات التاريخ اية حالة وفاة جديدة وهو ما يجعل العدد مستقرا في حدود 145 حالة اثنتان منها سجلتا يوم 20 جانفي مقابل ارتفاع في عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى ثلاثة اشخاص وتراجع نسبي للمقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة الى 17 شخصا بعد ان تجاوز 20 شخصا.

*ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و94 اصابة جديدة بهذا الفيروس منها 7 اصابات وافدة و87 اصابة محلية ليرتفع عدد الوفيات الجملية منذ ظهور الوباء الى 224 حالة وفاة واجمالي الاصابات الى 6204 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وسجلّت الجهة 89 حالة شفاء وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4453 حالة شفاء.

*ولاية سوسة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة الأساسية بسوسة اليوم في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي ان الجهة سجّلت امس الجمعة 5 حالات وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 422 تحليلا مخبريا.

وارتفع العدد الجملي للإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 13082 إصابة منها 12993 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود.

وتوفّي 420 شخصا من المصابين بكورونا منذ بداية الجائحة بينما شفي 9213 آخرون، وبقي 3368 مصابا تحت المراقبة الطبية

ويقيم 161 مصابا بكورونا من أصيلي ولاية سوسة و30 مصابا من ولايات أخرى في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بسوسة من بينهم 49 مصابا في اقسام الإنعاش

*ولاية باجة

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حتى يوم امس الجمعة في ولاية باجة الى 111 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة وبعد تبليغ مرصد الامراض الجديدة والمتجددة بتونس عن حالتي وفاة لشخصين يقطنان في الجهة وتوفّيا في العاصمة.

وسجّلت أمس ايضا 31 اصابة جديدة ب”كورونا” بالجهة ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بباجة الى 3800 اصابة من جملة 11853 تحليلا تم اجراؤها.

من جهة أخرى سجّل تعافي 3239 شخصا .

*ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف اليوم السبت حالتي وفاة جديدتين و24 إصابة بفيروس الكورونا وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 69 عيّنة تم رفعها بتاريخ 21 جانفي الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 144 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4554 حالة شفي منها 4274 شخصا.

ولا يزال 37 شخصا يقيمون في المستشفيات ومنهم ثمانية في اقسام الإنعاش ويخضع 280 شخصا إلى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات بالفيروس خلال الأيام العشرة الأخيرة على حدّ توضيحه.

*ولاية توزر

تطوّر عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا في ولاية توزر في الفترة الحالية الى 580 حالة بعد تسجيل 34 إصابة جديدة مساء الجمعة على إثر صدور نتائج 110 تحاليل مخبرية وارتفع بذلك مجموع الإصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 4350 إصابة منها 3770 متعاف من الفيروس و77 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فيما لم تسجل الجهة وفيات جديدة منذ ثلاثة أيام.

ويتمّ حاليا التعهّد ب 22 مصابا في مستشفيات الجهة.