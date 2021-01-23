الرابطة 1 – الجولة 9 – الترجي الرياضي يفوز على الملعب التونسي 2-1 ويحافظ على الصدارة

حافظ الترجي الرياضي التونسي على صدارة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه، اليوم السبت، على الملعب التونسي 2-1 بملعب المنزه لحساب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة التاسعة.

وخرج المهاجم طه ياسين الخنيسي بطلا للمباراة بتسجيله لثنائية في الدقيقتين 37 و56 مبقيا فريقه في الصدارة برصيد 19 نقطة من 8 مقابلات متقدما بثلاث نقاط عن اتحاد بن قردان الفائز اليوم على شبيبة القيروان بثنائية نظيفة.

وسجل النيجيري فيكتور اباتا هدف تذليل الفارق للملعب التونسي في الدقيقة 62.

وتعد هذه الهزيمة الثانية لفريق باردو والاولى بقيادة مدربه الجديد ناصيف البياوي الذي اقصي في مباراة اليوم بسبب احتجاجاته على الحكم.

وتجمد رصيد الملعب التونسي، الذي كان منقوصا من عدة لاعبين بسبب الاصابة بفيروس كورونا، عند 12 نقطة في المركز الخامس.

وحقق اتحاد بن قردان فوزا ثمينا على شبيبة القيروان بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد بن طرشة من ضربتي جزاء (32 و62) لينفرد ابناء المدرب حسان القابسي بالمرتبة الثانية فيما تعقدت وضعية شبيبة القيروان اكثر في المرتبة الاخيرة برصيد نقطة واحدة من ثماني مقابلات.

كما خرج نجم المتلوي مستفيدا من جولة اليوم عقب تغلبه على اتحاد تطاوين بهدف لصفر سجله علاء الدين قمش في الدقيقة 40 حيث مكن هذا الفوز الرابع ابناء المدرب قيس اليعقوبي من الالتحاق بالنادي الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وتوفق الاتحاد المنستيري اليوم في تحقيق فوزه الثاني في الموسم اثر تغلبه على الاولمبي الباجي بفضل هدفي فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) رافعا رصيده الى 8 نقاط في المركز الحادي عشر رفقة اتحاد تطاوين. وفي المقابل مني الاولمبي الباجي بخسارته الثانية على التوالي محتلا المركز التاسع ب10 نقاط.

وانتهت مباراة النادي البنزرتي وضيفه النادي الصفاقسي بالتعادل هدف لمثله. وبادر النادي الصفاقسي بافتتاح باب التسجيل عن طريق النيجيري كينغسلي ايدوو قبل ان يعدل النادي البنزرتي بواسطة نادر الجربي في الدقيقة 55 ليعزز كل فريق منهما رصيده بنقطة في الترتيب.

وتختتم مقابلات الجولة التاسعة غدا الاحد بلقاءي مستقبل سليمان والنادي الافريقي والنجم الساحلي ومستقبل الرجيش.