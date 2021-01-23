المغرب تحدد موعد بدء عملية التطعيم بلقاح فيروس ..

11 إصابة جديدة بفيروس “الكورونا” في جندوبة..

باخرة محمّلة بعجول مريضة تتجه نحو تونس: الناطق باسم الديوانة يكشف ويوضّح..

أريانة : تسجيل خمس وفيات و374 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة في غمراسن و40 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/01/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة في غمراسن ناجمة عن فيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 40 اصابة جديدة توزّعت إلى 14 في غمراسن، و9 في تطاوين الجنوبية، و8 في تطاوين الشمالية، و5 في البئر الاحمر، و3 في ذهيبة واصابة واحدة في رمادة.
وباعتبار الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في شهر مارس الماضي الى 2137 اصابة مؤكدة، منها 124 حالة وفاة.
هذا ويخضع حاليا 4 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و7 اخرين في قسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين.
من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، في تصريح لـ”وات”، بأنه تم تحديد مراكز التلقيح والفرق ويجري الان اتمام بعض الترتيبات الاخرى، وفق تأكيده.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn