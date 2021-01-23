تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة في غمراسن و40 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة في غمراسن ناجمة عن فيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 40 اصابة جديدة توزّعت إلى 14 في غمراسن، و9 في تطاوين الجنوبية، و8 في تطاوين الشمالية، و5 في البئر الاحمر، و3 في ذهيبة واصابة واحدة في رمادة.

وباعتبار الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في شهر مارس الماضي الى 2137 اصابة مؤكدة، منها 124 حالة وفاة.

هذا ويخضع حاليا 4 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و7 اخرين في قسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين.

من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، في تصريح لـ”وات”، بأنه تم تحديد مراكز التلقيح والفرق ويجري الان اتمام بعض الترتيبات الاخرى، وفق تأكيده.