مسيرة وسط العاصمة للمطالبة بتغيير منظومة الحكم وتطبيق العدالة الاجتماعية

شارك أنصار أحزاب وحركات يسارية بعد ظهر اليوم السبت بوسط العاصمة في مسيرة طالبت بتغيير منظومة الحكم المنبثقة عن دستور 2014 وإطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الاخيرة.

وانطلقت المسيرة بوقفة في شارع الحبيب بورقيبة وسط إجراءات أمنية مشددة ثم تجولت في شوارع الحبيب ثامر وساحة الباساج ونهج غانا ونهج كمال أتاترك وشارع فلسطين دون مواكبة أمنية ،قبل أن يتوجه المحتجون مرة أخرى إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتعديل منظومة الحكم السياسي وتطبيق العدالة الاجتماعية وتوفير مواطن الشغل واصدار قائمة شهداء وجرحي الثورة في الرائد الرسمي وإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الاخيرة.

كما رفعوا شعارات ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني وضد “الدساترة” الممثلين في الحزب الدستوري الحر و”التجمعيين القدامى” .

وقادت المسيرة شخصيات سياسية معروفة من أبرزها حمة الهمامي الامين العام لحزب العمال ومساعده في الحزب الجيلاني الهمامي وزهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي ومحمد جمور المسؤول بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وواكبها عديد الصحفيين المحليين والأجانب.

وقال محمد جمور في تصريح ل(وات) ” إن المنظومة السياسية الحالية في حاجة الى المراجعة لانها “أصبحت فاسدة ويتحكم فيها رأس المال والمال الفاسد وصارت تعاني عدم تمثيل إرادة الشعب بسبب انحراف المنتخبين”.

وقد دعا لتنظيم المسيرة عدد من الاحزاب والحركات اليسارية الراديكالية والثورية من أبرزها حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد