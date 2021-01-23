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نابل: تسجيل 6 وفيات جديدة و149 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/01/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية نابل اليوم السبت 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 365 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية.
وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المنجزة والبالغ عددها 513 تحليلا عن تسجيل 149 حالة إصابة محلية جديدة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 13373 حالة من بينها 2750 حالة نشيطة أي لاتزال حاملة للفيروس.
ويبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 10257 حالة من بينها 226 حالة تم رفع العزل الصحي عنهم خلال ال24 ساعة الأخيرة

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