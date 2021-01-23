62 حالة وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيلها و إلى غاية 22 جانفي الجاري 62 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

و 2041 إصابة جديدة بالفيروس من جملة7026 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد مساء اليوم أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 6154 حالة

وفاة و195314 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن 1682 حالة تمثالت، في ذات التاريخ، إلى الشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين تماما 141862 متعافيا .

ويتم حاليا، حسب بلاغ وزارة الصحة، التكفل ب2127 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 418 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 146 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضي .

ويشار إلى أنه تم بتاريخ 21 جانفي الجاري تسجيل أعلى حصيلة وفايات ب103 حالات.