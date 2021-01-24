بن عروس : تسجيل 4 وفيات و 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد اجراء 225 اختبار فحص جديد ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 310 حالة وعدد الإصابات الى 8267 إصابة مؤكدة وذلك منذ بداية الجائحة .

وأفاد رئيس اللجنة محمد بن خليفة في تصريح لمراسل (وات)، أنه تم، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية إجراء 225 اختبار فحص جديد ليرتفع اجمالي عدد الاصابات منذ بداية الجائحة إلى 8267 إصابة مؤكدة. كما بين ان الجهة سجلت، في المقابل، شفاء 115 حالة من بين المصابين بالفيروس ، ليرتفع عدد الحالات المتعافية تباعا منذ بداية تفشي الفيروس إلى 6982 شخصا .

يذكر أن عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي بالياسمينات ، من بين المصابين بالفيروس يصل الى 46 مصابا يتوزعون على 17 مصابا بقسم الاستعجالي، و21 بقسم الطب الباطني و8 بقسم الإنعاش .