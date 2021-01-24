المهدية :حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا و تعافي 133 وتسجيل 103 إصابات جديدة

اشارت إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الأحد، إلى تسجيل حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 66 سنة بفيروس كورونا، وإلى تعافي 133 مصابا بالفيروس ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 4667 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ318 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 103 إصابات جديدة أهمها بالدائرة الصحية بالمهدية التي رصدت 71 إصابة، وتوزعت بقية الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 18 بالجم و5 بكل من سيدي علوان وملولش إلى جانب 4 إصابات بدائرة قصور الساف.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، إلى 6445 من بينها 154 حالة وفاة و1624 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ويأوي المستشفى الجامعي الطاهر صفر، بتاريخ 24 جانفي 2021، حوالي 47 مصابا بالفيروس التاجي من بينهم 13 بقسم الانعاش و26 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد و8 بقسم الاستعجالي.

يذكر أن والي المهدية قد دعا المعتمدين ورؤساء البلديات، أول أمس الجمعة خلال جلسة خصصت للنظر في الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، إلى معاضدة المجهود الجهوي لتعقيم المؤسسات التربوية وتوفير مواد التنظيف اللازمة.

وشدد، في ذات الصدد، على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحسيس الموجهة للإطار التربوي والتلاميذ على مستوى الممارسات اليومية داخل المؤسسات التربوية والحرص على التباعد الجسدي علاوة على التنسيق مع منظمتي الكشافة التونسية والهلال الأحمر.

وكانت رئاسة الحكومة قد قررت استئناف العودة المدرسية والجامعية الاثنين 25 جانفي الجاري مع تدعيم التعليم عن بعد والالتزام بالبروتووكول الصحي المتعلق بهذه العدوة.