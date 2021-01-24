ايطاليا : مدرب انتر ميلان مهدد بعقوبة قاسية

بات أنطونيو كونتي, المدير الفني لنادي انتر ميلان, مهددا بتلقي عقوبة قاسية بعد اشتباكه مع حكم المباراة التي جمعت فريقه ونادي أودينيزي مساء أمس السبت (0-0) ضمن منافسات الجولة ال19 من البطولة الإيطالية.

ووفقا لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية, فإن “الأسوأ في صدام كونتي وماريسكا حدث بعد انتهاء المباراة, حيث أصبحت الأجواء أكثر سخونة بدخول الجميع إلى النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس, بعد أن التقى كونتي بالحكم ماريسكا مرة أخرى, لترتفع الأصوات بشكل كبير, لدرجة اقتراب الطرفين من الاشتباك جسديا, لولا تدخل المحيطين بالواقعة, بما في ذلك اللاعبين”.

وحصل كونتي على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام أودينيزي, التي انتهت بالتعادل السلبي, بعد اعتراضه على قرارات الحكم فابيو ماريسكا.

وعقب تلقي الطرد, ظل يصرخ وهو في طريقه لمغادرة الملعب : “أنت دائما يا ماريسكا !”, في إشارة إلى أن هذا الحكم دائما ما يتخذ قرارات ضد

“النيراتزوري”.

وبذلك اصبح كونتي مهددا بعقوبة قاسية, وذلك يتوقف على التقرير الذي سيقدمه حكم المباراة ماريسكا اليوم الاحد, حسب نفس المصدر.