المشيشي يلتقي وفدا عن الكتلة البرلمانية ائتلاف الكرامة

التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس السبت، وفدا عن الكتلة البرلمانية ائتلاف الكرامة، وفق ما نشره رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته وعلى الصفحة الرسمية للائتلاف بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مرفوقة بصورة للوفد أمام قصر الحكومة بالقصبة.

وأورد مخلوف، أن اللقاء تناول بالخصوص التحوير الوزاري، الذي أعلن عنه المشيشي يوم 16 جانفي الجاري، فضلا عن “سبل تظافر الجهود بين الحكومة وكتلة ائتلاف الكرامة، حتى وهي في موقع معارضة، من أجل خدمة البلاد والعباد”.

وأضاف في تدوينته، أنه تم التطرق كذلك خلال اللقاء، الى آخر المستجدات على الساحة الوطنية، خاصة منها الأوضاع الاقتصادية والصحية.

تجدر الاشارة، الى أن رئاسة الحكومة لم تنشر بلاغا حول فحوى اللقاء الذي جمع المشيشي أمس السبت بوفد عن كتلة ائتلاف الكرامة (تضم 18 نائبا).

وكان مكتب المجلس، قرر خلال اجتماعه يوم الاربعاء الفارط، عقد جلسة عامة يوم 26 جانفي الجاري، للتصويت على منح الثقة على الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، وذلك تبعا لطلب رئيس الحكومة عقد جلسة عامة للغرض.