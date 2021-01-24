تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية-الاحد 24 جانفي

*ولاية قابس

سجّلت الجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس إلى 216 حالة.

وتلقّت الإدارة الجهوية للصحة نتائج 316 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، جاءت نتائج 108 منها إيجابية.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم 6507 شخصا من بين 7430 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في حين يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 920 حالة.

*ولاية الكاف

أعلنت الأحد الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة و33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء 93 تحليلا مخبريا بتاريخ 22 جانفي 2021.

وارتفع عدد الوفايات إلى 145 شخصا وعدد الاصابات المسجلة في الجهة، منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، إلى 4586 حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا 4338 حالة أنهت كلها فترة الحجر الصحي في حين لا يزال 40 شخصا يخضعون إلى العلاج في المستشفيات منهم ثمانية أشخاص بأقسام الانعاش فيما يخضع 258 الى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد خلال العشرة الايام الاخيرة.

*ولاية بن عروس

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد اجراء 225 اختبار فحص جديد ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 310 حالة وعدد الإصابات الى 8267 إصابة مؤكدة وذلك منذ بداية الجائحة .

وارتفع إجمالي عدد الاصابات منذ بداية الجائحة إلى 8267 إصابة مؤكدة وسجّلت الجهة في المقابل، شفاء 115 حالة من بين المصابين بالفيروس ، ليرتفع عدد الحالات المتعافية تباعا منذ بداية تفشي الفيروس إلى 6982 شخصا .

*ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين في الاربع وعشرين ساعة الماضية 4 وفيات بسبب فيروس كورونا و108 اصابات محلية جديدة بهذا الفيروس ليرتفع عدد الوفايات منذ ظهور الوباء الى 228 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 6312.

وارتفع عدد حالات الشفاء الى 4552 بعد تسجيل 99 حالة شفاء جديدة.

وارتفعت اصابات التلاميذ الى 204 اصابات بتسجيل 6 اصابات جديدة، في حين تطور عدد المصابين في القطاع الصحي الى 183 اصابة بتسجيل اصابتين جديدتين.

*ولاية المنستير

تطوّر مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 266 وفاة منها حالتا وفاة إثنتين جديدتبن، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 11 ألفا و978 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة كشفها المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة.

وسجلت الجهة تعافي 92 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع المجموع منذ مارس 2020 وإلى غاية 23 جانفي الجاري إلى 8058 حالة شفاء.

وأنهى 47 ألفا و932 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، في حين مازالت 3654 حالة حاملة للفيروس.

ولا يزال 71 شخصا يقيمون حاليا في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و9966 شخصا في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية.

*ولاية المهدية

أشارت إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الأحد، إلى تسجيل حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 66 سنة بفيروس كورونا، وإلى تعافي 133 مصابا بالفيروس ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 4667 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ318 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 103 إصابات جديدة.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، إلى 6445 من بينها 154 حالة وفاة و1624 حالة نشطة (حاملة للفيروس).