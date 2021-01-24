منوبة: تسجيل 104 اصابات جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات اضافية

سجلت ولاية منوبة 104 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، و3 وفايات إضافية ليرتفع عدد حالات الوفايات جراء فيروس كورونا بالجهة الى 242 حالة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

وتعلقت حالة الوفاة الاولى التي تولت بلدية الدندان دفنها، لمسن اصيل المنطقة يبلغ من العمر 74 سنة، وتوفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة، وثبتت اصابته بفيروس كورونا.

اما الحالة الثانية فهي لاطار بالسلك الإداري المشترك بوزارة الداخلية، يبلغ من العمر 50 سنة واصيل طبربة، وتوفي امس ايضا بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى بعد ورود نتيجة ايجابية لاختبار كوفيد 19، وقامت بلدية طبربة بدفنه بمقبرة سيدي احمد.

كما تولت بلدية طبربة اليوم دفن مسن يبلغ من العمر 74 عاما اصيل بئر الزيتون، وتوفي امس بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد صراع مع اصابته بفيروس كورونا.

يشار الى انه بتسجيل 104 حالة اصابة جديدة اليوم، يبلغ عدد المصابين بالجهة، منذ بداية الجائحة الى اليوم 4687 إصابة مؤكدة بالفيروس، و3804 حالة شفاء فيما لاتزال 644 حالة نشيطة.