الرابطة المحترفة الاولى – الجولة التاسعة – النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى

الاحد 24 جانفي

ملعب سليمان

مستقبل سليمان 2

رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83

النادي الافريقي 1

ادم الطاوس د37

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي 2

مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74

/ مستقبل الرجيش صفر

امس السبت

ملعب بنزرت

النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55)

النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج)

شبيبة القيروان 0

ملعب المنستير

الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63)

الاولمبي الباجي 0

ملعب المتلوي

نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40)

اتحاد تطاوين 0

ملعب المنزه

الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56)

الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 19 8 6 1 1 11 5

2- اتحاد بن قردان 16 9 4 4 1 8 2

3- النادي الصفاقسي 14 7 4 2 1 11 3

النجم الساحلي 14 8 4 2 2 11 7

مستقبل سليمان 14 9 4 2 3 14 14

نجم المتلوي 14 9 4 2 3 5 5

7 – الملعب التونسي 12 8 3 3 2 11 8

– مستقبل الرجيش 12 9 3 3 3 7 7

9- الاولمبي الباجي 10 8 2 4 2 8 8

10- النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11

11- الاتحاد المنستيري 8 8 2 2 4 7 9

– اتحاد تطاوين 8 9 1 5 3 3 6

13- النادي الافريقي 7 9 1 4 4 8 14

14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17