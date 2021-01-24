الرابطة المحترفة الاولى – الجولة التاسعة – النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
الاحد 24 جانفي
ملعب سليمان
مستقبل سليمان 2
رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83
النادي الافريقي 1
ادم الطاوس د37
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي 2
مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74
/ مستقبل الرجيش صفر
امس السبت
ملعب بنزرت
النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55)
النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج)
شبيبة القيروان 0
ملعب المنستير
الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63)
الاولمبي الباجي 0
ملعب المتلوي
نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40)
اتحاد تطاوين 0
ملعب المنزه
الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56)
الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 19 8 6 1 1 11 5
2- اتحاد بن قردان 16 9 4 4 1 8 2
3- النادي الصفاقسي 14 7 4 2 1 11 3
النجم الساحلي 14 8 4 2 2 11 7
مستقبل سليمان 14 9 4 2 3 14 14
نجم المتلوي 14 9 4 2 3 5 5
7 – الملعب التونسي 12 8 3 3 2 11 8
– مستقبل الرجيش 12 9 3 3 3 7 7
9- الاولمبي الباجي 10 8 2 4 2 8 8
10- النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11
11- الاتحاد المنستيري 8 8 2 2 4 7 9
– اتحاد تطاوين 8 9 1 5 3 3 6
13- النادي الافريقي 7 9 1 4 4 8 14
14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17