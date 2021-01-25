بطولة اسبانيا : أتلتيكو مدريد يعزز صدارته

نجح أتلتيكو مدريد في اجتياز إحدى العقبات المهمة في حملته نحو التتويج بلقب البطولة الإسبانية هذا الموسم بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه فالنسيا في الجولة العشرين لبطولة اسبانيا لكرة القدم.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره السابع على التوالي في البطولة ليعزز صدارته للترتيب بمجموع 47 نقطة من 18 مباراة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي لعب 19 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وثمانية تعادلات عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت المبادرة من جانب فالنسيا الذي افتتح التسجيل عن طريق الصربي يوروش راتشيتش في الدقيقة 11 لكن النجم البرتغالي جواو فيليكس سرعان ما منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 23.

وأضاف الهداف الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 54 فيما تكفل آنخيل كوريا بإحراز الثالث في الدقيقة 72.

ر-امين