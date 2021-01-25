ليل يتقاسم صدارة البطولة الفرنسية مع باريس سان جيرمان

تقاسم ليل صدارة البطولة الفرنسية لكرة القدم مع باريس سان جيرمان بفوزه على مضيفه رين بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما يوم الاحد ضمن الجولة الحادية والعشرين.

سجل هدف الفوز لليل جوناثان ديفيد في الدقيقة 16. ورفع ليل رصيده إلى 45 نقطة بالتساوي مع باريس سان جيرمان المتصدر والذي يتفوق بفارق الأهداف فيما تجمد رصيد رين عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفي باقي مباريات الجولة، تغلب ميتز على نانت بثنائية نظيفة سجلها أرون لايسكا في الدقيقة 35 وفريد بولاية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليرفع ميتز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز فريق ستاد ريمس على بريست بهدف دون رد سجله ناثينال مبوكو في الدقيقة 40. ورفع ريمس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد بريست عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعادل ديجون مع ضيفه ستراسبورغ بهدف لمثله. وتقدم ستراسبورغ في الدقيقة 51 عن طريق لودوفيتش أجورك قبل أن يسجل سينيو كوليبالي هدف التعادل لديجون في الدقيقة 63.

ورفع ديجون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر بينما يحتل ستراسبورغ المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة. وتغلب بوردو على ضيفه آنجيه بهدفين لهدف.

سجل هدفي بوردو هوانج أوي جو في الدقيقتين الثامنة و11 في حين سجل هدف آنجيه أنجيلو فولجيني في الدقيقة 39. وبهذا الفوز، رفع بوردو رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد آنجيه عند 30 نقطة في المركز التاسع.