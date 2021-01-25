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عاجل: منحرف خطير يقتحم صيدليتين ويستولي على مبالغ مالية..وهذه التفاصيل..

2021/01/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم أمس الأحد 24 جانفي 2021 الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة، من إلقاء القبض على منحرف خطير (39 سنة قاطن بجهة العمران الأعلى تونس العاصمة من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السرقات وقضى عقوبة سجنية لمدة 08 سنوات) من أجل تعمّده يوم 22 جانفي إقتحام صيدليّة بجهة باردو واستولى على مبلغ مالي قدره 500 دينارا وصكوك بنكيّة، كما تعمّد في مناسبة ثانية تغيير ملامحه بحلق شعره وذقنه واقتحام صيدليّة أخرى بجهة المنار بعد أن قام بتهديد العاملين بها بواسطة سكين واستولى على مبلغ مالي قدره 1500 دينار.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، إنه بالتحرّي مع هذا المنحرف إعترف باقترافه لعمليتي السرقة المذكورتين كما اعترف باقترافه لعمليّة سرقة ثالثة بجهة حيّ التحرير دون أن يتمكن من الإستيلاء على أي مبلغ مالي نتيجة تدخل بعض المواطنين.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

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